Koningin Mathilde woont balletles op dansschool bij

Koningin Mathilde van België heeft woensdag een bezoek gebracht aan de dansschool Performing Arts Research and Training Studios (PARTS) in Brussel. De vorstin was op de internationale opleiding onder meer te gast bij een balletles.

Mathilde ontmoette er dansers en sprak met oprichtster Anne Teresa De Keersmaeker en medewerkers. Ook werd er voor de koningin een dans opgevoerd.

Met het bezoek wilde Mathilde de cultuursector en kunststudenten in het bijzonder laten zien dat ze hen steunt tijdens de coronaperiode.