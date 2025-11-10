Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking ondernemersprijzen

Koningin Máxima woont 10 december de uitreiking van de PUM Impact Awards bij in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag gemeld. PUM is opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW en zendt Nederlandse professionals uit om kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten te ondersteunen met vrijwillig advies.

De PUM Impact Awards worden jaarlijks uitgereikt aan ondernemers en organisaties die bijdragen aan inclusieve economische ontwikkeling en duurzame groei. Tijdens de uitreiking kunnen de zes projecten die worden bekroond zich presenteren. De ondernemers laten zien hoe deze directe kennisoverdracht tussen Nederlandse professionals en lokale ondernemers leidt tot innovatieve en meetbare impact.

Na afloop van de presentaties spreekt koningin Máxima met de prijswinnaars over hun ervaringen, innovaties en de maatschappelijke impact van hun projecten.