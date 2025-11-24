Koningin Máxima arriveert op luchthaven van Jakarta

Koningin Máxima is maandagavond lokale tijd met een KLM-vlucht gearriveerd op de luchthaven van Jakarta, op het eiland Java. Op beelden van Nederlandse journalisten is te zien dat de koningin met een erewacht wordt onthaald, bloemen ontvangt en naar de aanwezige Indonesische pers zwaait.

Na de aankomst ging Máxima in gesprek met de ambassadeur in Indonesië en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Dinsdag begint het programma met een bezoek aan een kledingfabriek en een batikwerkplaats, waar textiel op traditionele wijze wordt gedecoreerd. Ook spreekt de koningin met onder andere jongeren en studenten die gebruikmaken van financiële producten en diensten.

Máxima is tot en met donderdag in Indonesië in haar rol als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid. De koningin bezocht het land drie keer eerder voor haar VN-werk, onder meer in 2016 en 2018.