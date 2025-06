Koningin Máxima begint solo aan tweede dag staatsbezoek

Koningin Máxima is donderdagochtend in haar eentje begonnen aan de tweede dag van het staatsbezoek aan Tsjechië. Zonder koning Willem-Alexander, die door de val van het kabinet woensdagavond al terug naar huis ging, poseerde ze op de beroemde Karelsbrug in hoofdstad Praag voor de pers.

“Dit is het meest eenzame moment van de reis”, zei de koningin lachend. Máxima is vandaag opnieuw in het gezelschap van de Tsjechische president Petr Pavel en zijn echtgenote, met wie ze poseerde tegen een achtergrond van de Praagse Burcht.

Op de tweede en laatste dag van het staatsbezoek brengt koningin Máxima onder meer een bezoek aan Radio Free Europe en gaat ze naar een bijeenkomst voor mensen uit het Nederlandse en Tsjechische bedrijfsleven. Tijdens het bij een staatsbezoek gebruikelijke vragenmoment voor meegereisde journalisten staat de koningin de pers ditmaal alleen te woord.