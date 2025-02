Koningin Máxima bezoekt Anne Frank-tentoonstelling in New York

Koningin Máxima heeft dinsdag in New York een bezoek gebracht aan het Center for Jewish History, waar momenteel een tentoonstelling over Anne Frank te zien is. De vorstin, die in Amerika is in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA), werd er rondgeleid door Ronald Leopold, de algemeen directeur van de Anne Frank Stichting.

De tentoonstelling belicht het leven van Anne Frank (1929-1945) in de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Centraal staat het op ware grootte nagebouwde Achterhuis, de schuilplaats van Anne Frank, haar ouders en zus samen met vier andere Joodse onderduikers.

De koningin sluit dinsdag haar bezoek aan de Verenigde Staten af. Woensdag en donderdag was ze in Washington DC en de afgelopen twee dagen in New York. Wat ze in de tussentijd heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

Door haar reis moest Máxima de eerste officiële taak van haar oudste dochter prinses Amalia missen. Zij doopte zaterdag het marineschip Den Helder in Vlissingen.