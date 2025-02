Koningin Máxima bezoekt Anne Frank-tentoonstelling in New York

Koningin Máxima bezoekt tijdens haar huidige reis naar Amerika een tentoonstelling over Anne Frank. Op dinsdag stopt ze in New York bij het Center for Jewish History, waar de expositie is. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag aangekondigd.

De tentoonstelling belicht het leven van Anne Frank (1929-1945) in de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Centraal staat het op ware grootte nagebouwde Achterhuis, de schuilplaats van Anne Frank, haar ouders en zus samen vier andere Joodse onderduikers. De koningin wordt rondgeleid door de algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, Ronald Leopold.

Máxima is momenteel in Washington DC voor gesprekken over haar werk als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA). Op maandag en dinsdag is de koningin in New York. Dan staat onder meer een ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres op het programma.