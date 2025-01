Koningin Máxima bezoekt Appeltjes-winnaar in Den Bosch

Koningin Máxima heeft donderdag een werkbezoek gebracht aan Stichting Join Us in Den Bosch. De stichting zet zich in voor het versterken van de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens. Join Us is één van de winnaars van een Appeltje van Oranje 2024 van het Oranje Fonds.

Stichting Join Us heeft een preventief programma ontwikkeld om eenzaamheid bij jongeren van 12 tot 30 jaar te verminderen. De organisatie brengt jongeren samen en zij worden begeleid bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en van positieve denkbeelden. Ook is er een programma waarbij groepen jongeren online bij elkaar komen en leren om hun eigen netwerk op te bouwen en te behouden. Hiernaast is er een onlinecommunity waar jongeren met elkaar kunnen praten over verschillende onderwerpen en kunnen deelnemen aan online-evenementen.

Koningin Máxima ging in gesprek met medewerkers van Join Us, van gemeenten en van andere samenwerkingspartners over de impact van het programma op de deelnemers, over actuele uitdagingen en over de toekomstplannen van de stichting. Aansluitend vertelden deelnemers en ervaringsvrijwilligers over hun motivatie om mee te doen aan het programma, over wat het programma voor hen betekent en over de vaardigheden die zij hebben ontwikkeld.