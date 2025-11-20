Koningin Máxima bezoekt grootste schoolband van Nederland

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in Amsterdam een bezoek gebracht aan basisschool Mobiel, die samen met elf andere basisscholen meedoet aan de grootste schoolband van Nederland. De band treedt op tijdens het jaarlijkse Kerst Muziekgala, dat de koningin traditiegetrouw bijwoont. Máxima bezocht onder meer een muziekles van groep 7 en 8.

Tijdens de muziekles presenteerden de kinderen het lied Welkom op ons feestje. Na afloop spraken de koningin en presentator van het gala Buddy Vedder met hen over wat ze hadden geleerd. Máxima sloot ook aan bij een les beeldende vorming, waar de kinderen haar vertelden over hun ervaring met creatieve vakken. Beelden tonen hoe de koningin aanschuift en knutselwerken bekijkt.

Het is gebruikelijk dat Máxima in aanloop naar het Kerst Muziekgala de grootste schoolband van Nederland bezoekt. Ook is ze bij de opnames van het muziekgala, die meestal in december plaatsvinden. De koningin is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. De stichting zet zich in voor muziekeducatie en een breed cultuuraanbod voor basisschoolkinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.