Koningin Máxima bezoekt reservisten in opleiding in Limburg

Koningin Máxima heeft maandagochtend in Limburg een bezoek gebracht aan een groep medisch personeel die wordt opgeleid tot reservist van de krijgsmacht. Reservisten kunnen door het ministerie van Defensie worden opgeroepen als er extra personeel nodig is. De koningin deed tijdens haar bezoek mee aan het onderdeel ‘grensverleggende activiteiten’.

De deelnemers doorliepen activiteiten in de Geulhemmergroeve in Limburg. Op foto’s van het bezoek die door de Rijksvoorlichtingsdienst zijn gedeeld, is te zien dat Máxima daarbij net als de andere deelnemers gekleed was in een legeruniform. Ze droeg ook een witte helm toen ze langs een draad naar beneden tokkelde en toen zij langs een rotswand abseilde.

De opleiding Civiel Medisch Personeel duurt acht aaneengesloten weken en bestaat uit een proces van aanstelling, keuring, veiligheidsonderzoek en opleiding tot militair en officier. Militaire basisvaardigheden, oriëntatie op de krijgsmacht en persoonlijke vorming zijn de doelen van de opleiding. Onderdeel daarvan zijn theorielessen, schietlessen, bezoeken aan militaire eenheden en grensverleggende activiteiten.

Via Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) worden militair medisch specialisten geplaatst bij veertien civiele ziekenhuizen door heel Nederland. Met de hernieuwde focus op het beschermen van Nederland en het NAVO-grondgebied worden er meer chirurgische teams gereedgemaakt voor inzet.