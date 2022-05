Koningin Máxima bezoekt Scoutinglandgoed Zeewolde

Koningin Máxima is vrijdagmiddag langsgegaan bij Scoutinglandgoed Zeewolde. Het bezoek van de koningin, die beschermvrouwe is van Scouting Nederland, stond in het teken van waterscouting en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Máxima begon de dag in het nieuwe Avonturenhuis waar onder meer kampen en evenementen worden georganiseerd. De koningin kreeg een rondleiding en sprak met scouts over onder meer een Europees waterscoutingkamp dat in augustus in Zeewolde plaatsvindt.

De koningin kreeg daarna presentaties over drie duurzaamheidsprojecten te zien. De initiatieven zetten zich in voor schonere wateren. Zo hoorde Máxima over een scoutinggroep uit Zeeland die afval uit het water vist en een groep uit Hoorn die in een boot van gerecycled plastic vanaf het water nog meer plastic verzamelt. Het derde project is gericht op de bewustwording van het belang van schoon water bij kinderen en jongeren.