Koningin Máxima bezoekt Sterke Buurtverbinders in Roermond

Koningin Máxima brengt donderdagmiddag 2 oktober een werkbezoek aan Sterke Buurtverbinders in Roermond. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag bekendgemaakt.

Sterke Buurtverbinders is deelnemer aan het gelijknamige programma van het Oranje Fonds. Actieve buurtbewoners zetten zich daarbij in om initiatieven, organisaties en bewoners uit dezelfde wijk met elkaar te verbinden. Het werkbezoek vindt plaats bij Jongerencentrum Gotcha.

Koningin Máxima spreekt met medewerkers van welzijnspartner Vijf en actieve buurtbewoners die zijn aangesloten bij het programma, over wat de aanpak voor hun werk in de wijk betekent.

Sterke Buurtverbinders is een driejarig programma van het Oranje Fonds, waar zestien maatschappelijke organisaties aan meedoen. De koning en koningin zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.