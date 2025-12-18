Koningin Máxima bij ondertekening partnerschap kinderoncologie

Koningin Máxima was donderdag in Utrecht aanwezig bij de ondertekening van een partnerschap tussen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). De instellingen gaan de komende vier jaar samenwerken, zodat kinderen met kanker wereldwijd veiliger en effectiever behandeld kunnen worden.

De samenwerking richt zich op het versterken van de praktische kennis en vaardigheden van kinder-radiotherapieteams in Oost-Europa en Eurazië. Het IAEA heeft het Prinses Máxima Centrum gevraagd als opleidingscentrum voor onder meer scholing, meeloopstages en mentorschappen. Ook wordt gewerkt aan mogelijkheden voor toekomstige uitwisseling van onderzoeksdata.

In het centrum kreeg koningin Máxima toelichting op de inhoud en doelen van de samenwerking. Aansluitend sprak ze met patiënten en zorgprofessionals, samenwerkingspartners en bestuurders van het Prinses Máxima Centrum en het UMC Utrecht. Ook bezocht ze de dagbehandeling en de polikliniek en ontmoette ze kinderen die radiotherapie hebben ondergaan.