Koningin Máxima bij start Week van het Dorpshuis in Hoenderloo

Koningin Máxima heeft maandagmiddag ’t Dorpshuus Hoenderloo bezocht. De koningin was daar bij de start van de Week van het Dorpshuis. Door het hele land zijn van 7 tot en met 14 april dorps- en gemeenschapshuizen open om te laten zien welke activiteiten er worden georganiseerd en wat de plekken betekenen voor ontmoeting, educatie, cultuur en ontspanning.

Máxima werd maandag in Hoenderloo welkom geheten met een optreden van een fanfare en slagwerkers van muziekvereniging VIOS. Aansluitend kreeg de koningin een rondleiding door het dorpshuis.

In ’t Dorpshuus Hoenderloo kunnen mensen onder andere volleyballen, yoga beoefenen, een praatje maken en koffie drinken, darten, toneelspelen, zingen en volksdansen. Na de rondleiding ging Máxima in gesprek over de rol van de vrijwilligers en beheerders van het dorpshuis, over het belang van ontmoetingsplekken in dorpen en buurten.

De Week van het Dorpshuis is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en van de provinciale koepels voor buurt- en dorpshuizen.