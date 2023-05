Koningin Máxima blij met mooie weer tijdens 5 meiconcert

Koningin Máxima stond bij aankomst bij Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, voorafgaand aan het 5 meiconcert, even stil bij het mooie weer. Eerder op de dag was het minder goed weer, waardoor het bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen tijdelijk moest worden ontruimd.

“We hebben mooi weer”, benadrukte koningin Máxima glimlachend bij aankomst bij het theater, waar zij en koning Willem-Alexander werden opgevangen door Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Het 5 meiconcert vindt vrijdagavond plaats op de Amstel in Amsterdam.

Onder anderen Trijntje Oosterhuis, Alain Clark en zijn vader Dane, Jenny Arean, Wibi Soerjadi en Claude treden op. Dat is live te volgen op NPO 1.