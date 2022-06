Koningin Máxima borduurt eigen gordijnen voor Huis ten Bosch

Koningin Máxima heeft donderdagochtend geholpen bij het borduren van de nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch. Dat deed ze bij het TextielMuseum in Tilburg, waar de gordijnen momenteel in de professionele werkplaats TextielLab worden gemaakt.

Eerst kreeg de koningin uitleg over machinaal borduren en hoe dat in zijn werk gaat. Koningin Máxima kon zelf zien hoe het machinaal borduren van de nieuwe gordijnen gaat. Daarna bekeek ze enkele borduursels en kreeg ze uitleg over met de hand borduren. Als afsluiting pakte ze ook zelf de borduurnaald er even bij om de hand aan haar eigen gordijnen te leggen.

Zo’n honderdvijftig mensen uit verscheidene borduurgroepen, handwerkclubs, verenigingen, sociale werkplaatsen en leerwerkplekken borduren mee aan de gordijnen. Máxima ontmoette een aantal van die mensen met wie ze tijdens het borduren een gesprek had. De gordijnen worden onder meer gemaakt door Queer Needlework Circle uit Arnhem en het Pennywafelhuis uit Middelburg. Die eerste organisatie wil met het borduren een veilige plek bieden aan lhbti’ers. Het Pennywafelhuis is opgezet om buurtbewoners uit de Middelburgse wijk Dauwendaele bij elkaar te brengen. In Dauwendaele wonen veel mensen met lage inkomens of sociale problemen. ‘Pennywafel’ slaat op de verschillende lagen en soorten mensen in de wijk.

In maart kreeg de koningin al uitleg over borduren, zodat ze nu mee kon helpen aan het project. Het doel is om een “eigentijdse remake van de 18e-eeuwse zijden gordijnen uit de Chinese Zaal” te vervaardigen, aldus het TextielMuseum. De originele gordijnen zijn te kwetsbaar geworden. Voordat de gordijnen naar de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch gaan, zijn ze dit najaar in het TextielMuseum te zien tijdens de tentoonstelling Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap.