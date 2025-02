Koningin Máxima danst met kinderen op schoolplein

Koningin Máxima heeft een muzikale middag gehad tijdens een bezoek aan twee basisscholen in Emmen. Ze woonde onder meer een dans- en dj-les bij en zag een optreden onder leiding van een percussionist.

Het optreden vond buiten op het schoolplein plaats. Terwijl de natte sneeuw viel, danste de koningin met de kinderen mee en mocht ze op een gong slaan, is te zien op beelden van Blauw Bloed.

De leerlingen van basisscholen Sint Fransschool en OBS Emmermeer kunnen na schooltijd deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die ze vaak niet direct vanuit huis meekrijgen. De scholen zijn op weg om zogenoemde Flagshipscholen te worden in de provincie Drenthe voor het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs. Máxima is erevoorzitter van de stichting.