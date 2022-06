Koningin Máxima danst vrolijk door buitenwijk Abidjan

Koningin Máxima werd maandagochtend met dans en muziek warm ontvangen in Abobo, een buitenwijk van de Ivoriaanse stad Abidjan. Daar sprak ze in haar rol als speciale gezant van de Verenigde Naties met vrouwen over ondernemen, financiële onafhankelijkheid en geldzaken. Na afloop van het gesprek werd ook de koningin aangestoken door de dansende vrouwen en de muziek en bewoog ze zelf enthousiast mee.

Bij aankomst werd de koningin opgewacht door dansende en zingende vrouwen in traditionele kleding. Ook kwamen veel bewoners van Abobo een kijkje nemen bij de Nederlandse koningin. Het bezoek leek nogal wat indruk te maken, want er werd volop gefilmd, zelfs door een paar van de aanwezige Ivoriaanse politieagenten. Máxima sprak met een aantal vrouwen over hun onderneming, waarna de koningin bij vertrek vrolijk danste met de buurtbewoners. Zelf pakte ze ook even haar telefoon erbij om het chaotische, maar vrolijke tafereel vast te leggen.

Tijdens het gesprek kreeg koningin Máxima te horen over de onderneming van de vrouwen. Ze verdienen hun geld met het verkopen van eieren. “Jullie doen het geweldig”, zei Máxima na het horen van hun verhalen. Zo vertelde een van hen dat ze door de onderneming nu school voor haar zeven kinderen kan betalen. “Heeft u nog doelen voor de toekomst?”, vroeg Máxima in het Frans. “Een auto, om de eieren sneller mee te vervoeren vanaf de boerderij”, was daarop het antwoord.

De vrouwen helpen elkaar en andere vrouwen met financiële zaken. Zo hebben ze al een bankrekening en kunnen ze online bankieren: precies de zaken waar koningin Máxima zich voor inzet. “Het is veel veiliger. We hoeven het nu niet meer te verstoppen in huis”, aldus een van de vrouwen. “We willen een voorbeeld zijn voor andere vrouwen.”