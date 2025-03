Koningin Máxima doopt zeilschip in Rotterdam

Koningin Máxima doopt op 2 april een nieuw zeilschip van de sociale onderneming Sea Ranger Service in Rotterdam. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag.

Máxima krijgt tijdens het bezoek onder meer te horen over het werk van de Sea Ranger Service, een organisatie die maritieme opleidings-, werkgelegenheids- en coachingsmogelijkheden biedt aan kansarme jongeren in kustgebieden waar de jeugdwerkloosheid hoog is. Ze spreekt na de doop van het schip met enkele Sea Rangers en partners van de Sea Ranger Service.

Jongeren werken aan boord van schepen van de Sea Ranger Service voor het behoud van de zee met een focus op onder andere onderzoek, monitoring van beschermde gebieden en landschapsherstel. De jongeren worden door de Sea Ranger Service zelf opgeleid om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.