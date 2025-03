Koningin Máxima gaat naar lessen over geld op school in Haarlem

Koningin Máxima woont op dinsdagmiddag 25 maart twee lessen over geldzaken bij op een middelbare school in Haarlem. De lessen op het Coornhert Lyceum worden gegeven in het kader van de veertiende Week van het geld. Het thema van dit jaar is Hoe maak jij je gelddromen waar?.

Máxima sluit eerst aan bij een les voor leerlingen uit het derde jaar van de havo. De les gaat over de impact van reclames, aanbiedingen en influencers op geldkeuzes. Het is de bedoeling van de les om de leerlingen bewust te maken van de impact van hun financiële keuzes op het behalen van hun spaardoelen en gelddromen.

De koningin bezoekt daarna een les voor leerlingen uit vwo-5. Het gaat onder meer over wat achttienjarigen te wachten staat als zij zelf verantwoordelijk worden voor hun financiën. Ook komt achteraf betalen aan de orde. Deze betaalwijze wordt steeds populairder onder jongeren en de koningin uit regelmatig haar zorgen over de risico’s hiervan.

Na afloop spreekt Máxima met mentoren, docenten en ouders over hun ervaringen met de financiële vaardigheden van jongeren en hoe geld als thema op school en thuis leeft. De koningin is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken en vraagt in die rol aandacht voor financiële educatie en financiële gezondheid.