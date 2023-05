Koningin Máxima geeft startschot voor meer cultuur op scholen

Koningin Máxima heeft dinsdag bij Kindcentrum O3 in Den Haag het startschot gegeven voor het programma Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving. Met het project willen de stichting Méér Muziek in de Klas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zich inzetten voor een breder cultureel aanbod op en na school.

Samen met onderwijsminister Dennis Wiersma maakte de koningin een rondje over het schoolplein waar leerlingen onder meer workshops toneel, mode maken, koken en dans volgden. Tijdens de bijeenkomst vertelden leerlingen uit de provincies en het Caribisch deel van het koninkrijk in videoreportages wat zij graag tijdens en na schooltijd.

Minister Wiersma sprak vervolgens in een paneldiscussie met leerlingen. Verschillende samenwerkingspartners, waaronder Gelijke Kansen Alliantie, Jeugdeducatiefonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur gingen met elkaar in gesprek over hoe ze door middel van kunst en cultuur de kansengelijkheid van kinderen en jongeren kunnen bevorderen. Vlak voor het officiële startschot vertelde koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, waarom het nieuwe programma bij de stichting van belang is.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor basisschoolkinderen. Na ruim zeven jaar verbreedt de stichting zich naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van OCW.