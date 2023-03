Koningin Máxima geeft startschot Week van het geld

Koningin Máxima heeft maandag in Utrecht de twaalfde editie van de Week van het geld geopend. Dat gebeurde in de Jaarbeurs in aanwezigheid van minister Sigrid Kaag (Financiën) en de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.

Het thema van dit jaar is ‘Bedwing de bling’. Daarmee wordt gefocust op het kopen van nieuwe spullen, die bijvoorbeeld worden aangeprezen door influencers op sociale media.

In de Week van het geld spreken medewerkers met de scholieren over het weerstaan van deze spullen en wat de financiële gevolgen kunnen zijn als je toch zwicht. In haar rol als erevoorzitter vraagt de koningin aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. In het platform werken partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en voorlichtings- en consumentenorganisaties samen.