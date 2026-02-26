Koningin Máxima geëmotioneerd tijdens gesprek met vluchtelingen

Koningin Máxima bracht donderdagochtend een bezoek aan Stichting Takecarebnb in Amsterdam, een van de winnaars van een Appeltje van Oranje 2025. De stichting biedt vluchtelingen die wachten op een woning de mogelijkheid om drie maanden bij een Nederlands gastgezin te verblijven. Zo kunnen ze kennismaken met de Nederlandse cultuur, taal en hun toekomstige woonomgeving.

Na haar aankomst ging de koningin in gesprek met verschillende gastgezinnen en statushouders die bij hen hebben gelogeerd. Een van de nieuwkomers was de 24-jarige Mohammed Adel Mohammed Al Ayashi uit Jemen. Na vier jaar in een azc te hebben gewoond, kwam hij terecht bij Ariane Volz uit Amstelveen. Hij vertelde onder andere over de moeilijke omstandigheden tijdens zijn verblijf in het azc en sprak zijn grote dankbaarheid uit voor Volz, die hem een thuisplek gaf. De persoonlijke verhalen maakten zichtbaar indruk op Máxima en zorgden ervoor dat ze meerdere keren geëmotioneerd raakte.

Ze gaf aan te hopen dat er meer bewustzijn ontstaat voor de ervaringen van vluchtelingen en benadrukte hoe belangrijk het is dat nieuwkomers “op een warme plek landen”. De koningin stelde het bestuur van de stichting onder meer vragen over het matchmakingproces en vroeg zich af wat voor inzichten de logeerervaring met zich meebrengt voor de gezinnen die hun deuren openen. Matchmaker Tineke Willemsen liet haar weten dat mensen onder meer leren over de samenleving in landen waar de statushouders vandaan komen. “Het dwingt je uit je eigen bubbel te komen”, beaamde de koningin.

Voor haar vertrek feliciteerde Máxima de stichting opnieuw met het winnen van een Appeltje van Oranje en benadrukte ze dat dit kwam door het harde werk van de vrijwilligers. Stichting Takecarebnb is sinds 2015 landelijk actief en heeft sindsdien bijna 3000 matches voor statushouders mogelijk gemaakt.