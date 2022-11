Koningin Máxima haalt eigen oude spijkerbroek door versnipperaar

Koningin Máxima heeft woensdag bij een bezoek aan het duurzame kledingbedrijf MUD Jeans haar eigen oude spijkerbroek door de versnipperaar gehaald. Met de pulp die daaruit kwam, worden nieuwe jeans gemaakt.

De vorstin ging langs bij het hoofdkantoor van MUD Jeans, dat spijkerbroeken duurzaam ontwikkelt en hergebruikt om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Ze begon haar dag met een presentatie waarin het onder meer ging over het ontstaan en de doelstellingen van het bedrijf.

Aan het einde van de presentatie werd een broek van 100 procent gerecycled materiaal getoond. Directeur Bert van Son vertelde Máxima dat het kledingstuk nog niet de typische kleurverschillen van een jeans heeft. “Het zou ook in andere kleurtjes kunnen, zoals zwart of indigo”, tipte de koningin, die de spijkerbroek “fantastisch” vond.

Daarna sprak de koningin met enkele medewerkers over hun werk. Zo hoorde ze onder meer over de samenwerking met IKEA. Voor het meubelbedrijf ontwierp MUD Jeans een bankhoes gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken. Vooral de zak aan de zijkant viel Máxima op. “Voor de afstandsbediening”, zei ze lachend.

Vervolgens was de versnipperaar aan de beurt. De koningin had voor de gelegenheid twee oude broeken meegenomen, maar doordat de stroom uitviel tijdens het versnipperen van de eerste bleef het daarbij. Wel kreeg Máxima te zien welke pulp er van haar broek was overgebleven.

De koningin eindigde haar bezoek in de winkel van MUD Jeans waarbij haar verschillende modellen werden getoond. Afsluitend ging ze op de foto met medewerkers van het pand waar het bedrijf is gevestigd. Het personeel had voor de gelegenheid een kroontje op gezet. “Ik heb mijn tiara thuisgelaten”, grapte Máxima. “Ik had niet gedacht die vandaag nodig te hebben.”