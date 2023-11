Koningin Máxima heeft egels geadopteerd en uitgezet

Koningin Máxima heeft drie egels geadopteerd. De vorstin heeft de diertjes uitgezet in de tuin van Paleis Huis Ten Bosch in Den Haag, deelt het koninklijk huis vrijdag op Instagram.

Op foto’s is te zien hoe Máxima een egel vasthoudt. De egels zijn daarna uitgezet. “De tuin en het bosgebied bieden door de vele diverse planten en struiken voldoende eten en ruimte voor de egels”, meldt het koninklijk huis.

De egels hebben het in Nederland steeds moeilijker, onder meer doordat door warmte in de zomer voedsel lastiger te vinden is. Ook is het leefgebied van de dieren kleiner geworden. De Dierenbescherming deelt online informatie en tips wat mensen kunnen doen voor egels in nood.