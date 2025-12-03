Koningin Máxima in Jan Taminiau naar contraprestatie in Suriname

In het Theater Thalia in Paramaribo hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagavond de president van Suriname en haar echtgenoot ontvangen voor een concert van zangeres Sabrina Starke. Het Nederlandse koningspaar biedt het concert aan als dank voor de gastvrijheid tijdens het staatsbezoek aan het land.

Koningin Máxima ging voor het concert gekleed in een door Jan Taminiau vermaakte Indiase sari, weet royaltykenner Rick Evers. “De koningin heeft een aantal Indiase sari’s door Jan Taminiau laten vermaken tot draagbare jurken, en dit is er één van. Ze droeg deze jurk eerder bij het staatsbezoek aan India”, aldus Evers.

De Nederlandse singer-songwriter Starke zal in Paramaribo haar eigen repertoire ten gehore brengen, in samenwerking met Surinaamse artiesten. In gesprek met het ANP zei ze eerder dat ze het “een eer” vindt dat het koningspaar haar hiervoor heeft gevraagd.