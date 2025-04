Koningin Máxima in voetsporen koning bij opening in Leiden

Door met een kwast heel precies het zand van een ingegraven plaquette te vegen, heeft koningin Máxima dinsdagmiddag in Leiden de tentoonstelling Boven het maaiveld – 25 jaar archeologische vondsten geopend. Dat gebeurde in het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg in Leiden. Na het opgraven signeerde de koningin de plaquette en kreeg ze een rondleiding.

De openingshandeling was een knipoog naar 2011, toen de toenmalige prins Willem-Alexander de vernieuwde afdeling Archeologie van Nederland in het museum opende. Ook hij ‘groef’ zogenaamd een plaquette op uit zand. De relatie tussen het museum en de Oranjes gaat zelfs nog verder terug, vertelde museumdirecteur Wim Weijland. Koningin Beatrix verzorgde in 1993 de opening van de voornoemde afdeling. Haar moeder koningin Juliana was in 1968 bij de herdenking van het 150-jarig bestaan van het museum, en koningin-moeder Emma schonk het museum in 1928 enkele Egyptische historische voorwerpen.

De tentoonstelling Boven het maaiveld toont archeologische vondsten die de afgelopen 25 jaar zijn gevonden in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. De items werden niet alleen gevonden door archeologische vakspecialisten en overheidsinstellingen, maar ook door vrijwilligers, bijvoorbeeld met detectors. De tentoonstelling gaat in op verhalen, wetenschappelijk onderzoek en emoties achter de vondsten en brengt meer dan vijfhonderd verhalen samen. De expositie is vanaf woensdag tot en met 7 september 2025 voor het publiek te zien.