Koningin Máxima is ‘dankbaar’ voor tijd bij Google

Koningin Máxima is “dankbaar” dat ze woensdag tijdens haar werkbezoek aan Californië ook langs mocht bij Google. Volgens de vorstin was het een erg nuttig gesprek over de “uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen en waarvoor we kunnen samenwerken”, zei ze ze na afloop.

“We kunnen heel veel samen doen”, aldus Máxima. “Bedankt voor deze kans.”

Ook Google vond het fijn om met onder anderen de koningin te praten. Vooral vanwege haar inzet voor onder meer “financiële inclusiviteit”, zei financieel directeur Ruth Porat. “Dat soort thema’s zijn heel belangrijk voor Google. En de kans om het te hebben over wat we nog meer kunnen doen en het beter kunnen doen, is heel fijn.”