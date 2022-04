Koningin Máxima is gek op data

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend tijdens het voorjaarscongres van de jubilerende Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) het rapport ‘Merkbaar & meetbaar’ ontvangen over de effecten van financiële hulpverlening. “Mensen die mij kennen, weten dat ik gek ben op data. Dat effecten worden gemeten is dus belangrijk”, zei de koningin in een kort dankwoord.

De NVVK, de branchevereniging voor organisaties die mensen helpen die financiële zorgen hebben, deed onderzoek naar onder meer schuldhulpverlening, budgetbeheer en financiële bewindvoering. Het is volgens Máxima belangrijk om te weten wat het kost en wat het oplevert om mensen de schuld uit te krijgen. “De persoon achter de schuld wordt vaak vergeten, het is dus ook belangrijk om te zien dat het merkbaar is.” Volgens de koningin is er “heel veel te doen, zeker na twee jaar pandemie, verhoogde prijzen en inflatie”.

Uit het rapport bleek onder meer dat “elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening de maatschappij tot 2 euro oplevert”. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat hulpvragers willen dat er meer geld wordt gestoken in de effectiviteit van financiële hulpverlening, van preventie tot nazorg. Dat laatste is belangrijk, zo hoorde de koningin, omdat mensen vaak te maken met een terugval tijdens de schuldsanering.

Koningin Máxima was bij het congres van de negentigjarige NVVK aanwezig in haar rol als erevoorzitter van SchuldenlabNL. Dat is een platform dat sinds 2018 eraan werkt om Nederland schuldenzorgvrij te maken. De organisatie ondersteunt het opschalen van succesvolle schuldhulpmethoden. De NVVK is een van de partners.