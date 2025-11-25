Koningin Máxima is ‘niet zo goed’ in batik

Koningin Máxima heeft geen talent voor batikken. Tot die conclusie kwam de vorstin nadat ze dinsdag een authentieke batikwerkplaats op Java had bezocht. “Daar was ik niet zo goed in”, vertelde Máxima aan Blauw Bloed.

De koningin vond het wel “fantastisch” dat ze de gelegenheid had “een beetje batik” te doen. Batik is een oude Indonesische verftechniek waarbij vloeibare was wordt gebruikt. De was wordt met een speciale pen op de stof aangebracht voordat die in een verfbad wordt gedompeld. De delen stof die zijn afgedekt met was, nemen geen verf op.

Máxima is in Indonesië als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid. Ze bezocht het land in 2012 voor het eerst in het kader van haar VN-werk en ziet grote verschillen. “Bijna niemand had een bankrekening”, blikte Máxima terug. “Ik sprak net een vrouw van net boven de vijftig en die heeft niet alleen een bankrekening. Die heeft een app. Die heeft langetermijnspaargeld. En ze zegt: ik kan nu echt de universiteit van mijn kinderen betalen. Nou, dat is wel ontwikkeling.”