Koningin Máxima is ’team friet’

Koningin Máxima heeft haar mening gedeeld in een langlopende discussie in Nederland: is het nu ‘patat’ of ‘friet’? “Het is friet”, zei Máxima tijdens het mozaïeken voor NLdoet in een buurthuis in Katwijk.

De koningin sprak met haar tafelgenoten over taalgebruik in verscheidene streken. Zo werd gediscussieerd over of je “op vakantie” of “met vakantie” gaat, of je “op Scheveningen” of “in Scheveningen” bent en vertelde Máxima dat thuis zowel Nederlands als Spaans wordt gesproken. “Ik spreek veel Spaans met de kinderen”, zei ze.

Vrijwilliger Demi Kaspers had maar één prangende vraag aan de koningin: of zij voor het gebruik van het woord ‘friet’ of ‘patat’ is. “Ze zei gelijk: het is friet”, vertelde Kaspers achteraf. Máxima had een duidelijke onderbouwing: in het Engels en Spaans wordt ook gesproken van ‘french fries’ en ‘patatas fritas’.