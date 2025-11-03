Koningin Máxima kan alles bespreken met koning Willem-Alexander

Koningin Máxima kan altijd alles bespreken met haar man koning Willem-Alexander. Dat zei de vorstin maandagmiddag tijdens een werkbezoek aan Haarlem in het kader van het Leading Locals Network van de stichting MIND Us.

De koningin deed samen met staatssecretaris Judith Tielen actief mee aan een weerbaarheidssessie met een groep jongeren, gericht op het versterken van het sociale zelfvertrouwen en de mentale weerbaarheid van jongeren. Op de vraag aan wie zij zelf alles kan vertellen, antwoordde Máxima met een glimlach: “Aan mijn man en mijn vriendinnen. Het is fijn om iemand te hebben die naar je luistert. De tips zijn niet altijd nodig, maar het luisteren is fijn.”

Tijdens de sessie nam Máxima ook deel aan een zogenoemd “dankbaarheidsrondje”. De leerlingen vertelden om de beurt waar zij dankbaar voor zijn, terwijl de koningin aandachtig luisterde. Ze vertelde dat ze “dankbaarheid erg mooi” vindt en moedigde de jongeren aan om, naast grote dingen als “gezondheid”, “familie” of “een dak boven je hoofd”, ook kleine momenten van dankbaarheid te benoemen.

Aan het einde van de sessie bedankte ze de leerlingen voor hun openheid. “Ik hoop dat het niet te spannend voor jullie was,” grapte ze. “Met de grote koningin en staatssecretaris erbij.”

Leading Locals is een leernetwerk van MIND Us, waarin gemeenten ervaringen uitwisselen over de aanpak van mentale gezondheidsproblemen onder jongeren. Het netwerk is in november 2023 gelanceerd tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde.