Koningin Máxima knuffelt met Kerkraadse kinderen

Koningin Máxima is donderdag bij een bezoek in Kerkrade warm onthaald door de plaatselijke jeugd. Met name bij het afscheid wilden veel kinderen nog een knuffel, hand of boks aan de vorstin geven, is te zien op beelden van royaltyverslaggever Rick Evers.

Als een ware popster probeerde Máxima zoveel mogelijk verzoekjes in te willigen, tot groot plezier van de jeugd. “Ik ga mijn hand nooit meer wassen”, is te horen nadat een meisje de koningin een hand mocht geven.

De koningin was in Kerkrade voor de ondertekening van een vernieuwd Limburgs muziekakkoord. Basisschoolleerlingen in de gehele regio Parkstad Limburg kunnen daardoor straks wekelijks muziekonderwijs krijgen.

Máxima zet zich als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas al jaren in voor meer muziekonderwijs.