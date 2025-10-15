Koningin Máxima krijgt bos rozen van bloemist in Zaandam-Oost

Koningin Máxima is woensdag tijdens een wandeling door Zaandam-Oost verrast met een bos rozen van een enthousiaste bloemist. Samen met staatssecretaris Jurgen Nobel bezocht ze de wijk om met bewoners en betrokken organisaties te spreken over hoe de kansen in Zaandam-Oost kunnen worden verbeterd.

“Prinses Máxima!”, riep de lokale bloemist, terwijl ze met de bloemen naar buiten rende. De bloemist was niet op de hoogte van het koninklijk bezoek. De koningin nam de rozen vriendelijk in ontvangst en ging met haar op de foto.

Voor de wandeling schoof Máxima aan bij een gesprek met onder anderen burgemeester Jan Hamming. Hij vertelde over de uitdagingen waar Zaandam-Oost mee kampt: een op de drie kinderen groeit er op in structurele armoede en de wijk heeft te maken met criminaliteit. Om die problemen aan te pakken, is het Pact Zaandam-Oost opgericht. Een samenwerking tussen bewoners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, de politie en de gemeente. In het pact is vastgelegd dat de partijen de komende twintig jaar willen investeren in onderwijs, gezondheid, veiligheid en kansen voor jongeren.

Spaansgroen

Tijdens het gesprek vertelde een bewoonster hoe ze dankzij Spaansgroen, een plek waar inwoners terechtkunnen met hun vragen, heeft leren lezen en schrijven. “Bent u trots op uzelf?”, vroeg Máxima, waarop de vrouw glimlachend knikte. De koningin wilde ook weten wie in de wijk nog niet worden bereikt. “Moeders die de eerste stap niet durven te zetten, die bang zijn,” zei een van de betrokkenen. “Wat zou daarvoor nodig zijn?”, vroeg Máxima geïnteresseerd. “We zouden het liefst bij iedereen aanbellen”, klonk het. “Bemoeimoeders!”, zei de koningin. Het gezelschap vond dat een goede term.

Na de korte wandeling ging koningin Máxima in buurtcentrum Kleurrijk in gesprek over uiteenlopende thema’s die in Zaandam-Oost spelen. Daarbij kwam onder meer aan bod hoe fysieke en mentale gezondheidsproblemen bewoners kunnen belemmeren om volwaardig mee te doen in de samenleving. De koningin luisterde aandachtig en toonde zich zichtbaar onder de indruk van de persoonlijke verhalen.