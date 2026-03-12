Koningin Máxima krijgt champagnedouche bij scheepsdoop op Texel

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag op Texel het nieuwe onderzoeksschip van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee gedoopt. Door de harde wind kreeg zij, nadat ze de traditionele fles champagne tegen de boeg van de Anna Weber van Bosse kapot had laten slaan, zelf ook een plons bubbelwijn over zich heen.

De koningin reageerde verrast, maar kon gelukkig lachen om het voorval. Volgens aanwezigen die de doopceremonie van de zijkant hadden bekeken, kon de hoeveelheid rondvliegende drank “gerust een champagnedouche” worden genoemd.

Speciaal voor de doopceremonie was het podium zo dicht mogelijk tegen een tent op de NIOZ-haven op het Waddeneiland geplaatst, zodat de koningin enigszins beschut stond tegen de wind. Desondanks moest zij gedurende de doop haar hoedje stevig vasthouden om wegwaaien te voorkomen.

Kort daarvoor was koningin Máxima per schip in de haven aangekomen. Bij aankomst werd zij verwelkomd door onder anderen burgemeester Mark Pol van Texel en Hans Dolman, directeur NIOZ. Na de doop kreeg Máxima een rondleiding over het bijna 80 meter lange schip. Het schip geeft oceanografen de mogelijkheid om onderzoek te doen van het wateroppervlak tot in de diepzee, en van de polen tot in de tropen.