Koningin Máxima krijgt knutselcreaties mee naar huis

Koningin Máxima is niet met lege handen vertrokken uit Oss. Tijdens haar bezoek aan de Brabantse plaats kreeg ze op verschillende locaties cadeautjes van de bewoners. Zo kreeg ze bosjes bloemen en lieten de dames van de knutselclub in het wijkhuis haar graag wat gemaakte creaties meenemen. “Leuk voor kerst”, vond Máxima.

De hobbyisten hadden hun creaties op een tafel uitgestald en vertelden de koningin er graag over. Het ging onder meer om hangertjes, kaarten, beschermengeltjes en mozaïeken. “Dat heb ik ook een paar keer gedaan. En het was heel veel werk”, lachte Máxima over de mozaïeken.

De koningin moedigde het werk van de knutselclub aan, want knutselen is goed voor de geest, vertelde ze. “Als je een beetje gestrest bent is een wandeling goed, maar met de handen werken ook.”

Leden van de kookclub vertelden Máxima over de vele thema-avonden die ze organiseren en probeerden haar direct over te halen om een keer een avond te komen koken, want er was nog geen Argentijnse avond georganiseerd. De koningin vertelde niet of ze kan koken, maar sloeg het aanbod vriendelijk af.