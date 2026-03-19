Koningin Máxima krijgt tas gemaakt van oude treinbekleding

Koningin Máxima heeft donderdag een tas gekregen die is gemaakt van oude treinbekleding. Ze kreeg de kleine, rode handtas bij een bezoek aan NS Treinmodernisering in Haarlem, waar zij aanwezig was vanwege de start van de elfde Week van de Circulaire Economie.

Bij het bezoek aan NS Treinmodernisering kreeg de koningin een rondleiding door de werkplaats. Ze keek onder meer in de kale carrosserie van een oude dubbeldekker. Ze kreeg er uitleg over hoe de trein wordt gemoderniseerd met hergebruik van onderdelen.

Van de onderdelen die niet terugkeren in een gereviseerde trein, worden andere producten gemaakt. Een deel van deze spullen stond in de werkplaats uitgestald, zoals tassen, schoenen en een van een oude treinvloer gemaakte tafeltennistafel. De koningin hoorde dat haar eigen nieuwe tasje in sociaal atelier Fraenck is gemaakt van de rode bekleding uit een eersteklascoupé.

De koningin werd tijdens het bezoek begeleid door onder anderen de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, NS-directeur Wouter Koolmees en Stientje van Veldhoven, de onlangs aangetreden minister van Klimaat en Groene Groei. Ook de minister kreeg een tas, zij het een wat grotere.

Samen met Van Veldhoven reist de koningin donderdagmiddag per trein naar Utrecht, waar ze nog andere projecten in het kader van de Week van de Circulaire Economie bezoekt. Tijdens deze week staat circulair innoveren en ondernemen centraal. Het wordt georganiseerd door onderzoeks- en wetenschapsnetwerk Het Groene Brein.