Koningin Máxima leert alles over microchips

Koningin Máxima is donderdagmiddag langsgegaan bij NXP Semiconductors in Nijmegen, een bedrijf dat microchips maakt. De vorstin kreeg tijdens het werkbezoek een uitgebreide demonstratie van verschillende toepassingen van de chips en zag in de fabriek hoe ze werden gemaakt.

Het bedrijf maakt chips voor onder meer auto’s, industrie en communicatie. Máxima zag onder meer de ontwikkeling van dertig jaar autoradio en kreeg een demonstratie van een voetgangersdetectieradar voor auto’s.

De koningin sprak daarna met medewerkers over hoe NXP werkt aan kansen voor vrouwelijk talent en over de ambities om klimaatneutraal te worden. Vervolgens lieten studenten van de Technische Universiteit Eindhoven Máxima verschillende voertuigen zien om haar een idee te geven over toekomstige innovaties. De dag werd afgesloten in de zogenoemde cleanroom van de fabriek. Daar werd Máxima uitgelegd hoe chips en wafers, schijven met daarop chips, worden gemaakt.

NXP heeft vorig jaar de Koning Willem I Prijs, de zogenoemde Oscar voor het bedrijfsleven, gewonnen in de categorie Grootbedrijf. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. De prijs wordt elke twee jaar toegekend aan een grootbedrijf, een mkb-onderneming en een zaak met een scherpe focus op duurzaam ondernemerschap.