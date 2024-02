Koningin Máxima leert in Rotterdam over schulden bij jongeren

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een werkbezoek gebracht aan Socialdebt in Microlab Rotterdam. Jongeren met beginnende schulden kunnen bij deze zogenoemde ‘fintech voor sociale incasso’ worden geholpen om deze zo snel mogelijk af te lossen.

Máxima werd tijdens het bezoek vergezeld door demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Samen sloten zij aan bij een bijeenkomst waar jongeren worden geholpen om hun geldproblemen op te lossen. De jongeren vertelden aan de koningin en de demissionair minister hoe hun schuld kan worden omgezet in spaargeld en welke manier van sparen het beste bij hen past.

De organisatie van Socialdebt neemt tot een bedrag van 2500 euro de schulden bij verschillende eisers over. Zo voorkomt de organisatie dat de bedragen verder oplopen en krijgen de jongeren ruimte om deze zonder rente of boetes bij één instantie af te lossen. Bovendien worden ze via de app begeleid om hun geldzaken weer op orde te krijgen aan de hand van budget- en spaartips.

Na de sessie met de jongeren spraken Máxima en minister Schouten nog met vertegenwoordigers van financiële instellingen over het ontwikkelen van spaarproducten die voor meer financiële ruimte kunnen zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door digitale betalingen naar boven af te ronden bij automatisch sparen.