Koningin Máxima: luisterend oor kan later veel ellende voorkomen

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in het MECC in Maastricht het 51e voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) geopend. Tijdens haar openingstoespraak zei de koningin onder meer dat het belangrijk is om mentale problemen uit de taboesfeer te halen.

De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Daar stond Máxima in haar toespraak ook bij stil. “We willen dat jongeren zich veerkrachtig kunnen ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Een belangrijke stap hierbij is: mentale problemen uit de taboesfeer halen”, sprak de koningin. “Nu blijven jongeren er te lang mee rondlopen en ervaren ze een hoge drempel om erover te praten en hulp te zoeken. Terwijl het juist belangrijk is die gevoelens te delen. Een luisterend oor op het goede moment kan later veel ellende voorkomen.”

“De behoefte aan psychische zorg is groot”, zei Máxima. “Maar capaciteit, menskracht en middelen zijn beperkt. Dat dwingt ons om goed na te denken over hoe de zorg wordt georganiseerd. En om te investeren in preventie.”

Intensieve zorg

“Door preventie serieus te nemen kunnen we de mentale gezondheid van jongeren echt sterker maken en de kans verminderen dat ze later intensieve zorg nodig hebben. Dat ontlast de ggz, die momenteel zo onder druk staat”, zei Máxima verder.

De koningin sprak na de opening met wetenschappers en psychiaters over jeugdpsychiatrie en de invloed van sociale ongelijkheid en preventie op de mentale gezondheid van jongeren.