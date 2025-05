Koningin Máxima naar bijeenkomst over ondernemerschapsonderwijs

Koningin Máxima woont op dinsdag 17 juni op de Erasmus Universiteit Rotterdam het slotevenement bij van O2LAB. Dat is een landelijk programma dat op advies van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in 2019 is gestart om ondernemerschapsonderwijs te bevorderen. De koningin is lid van dat comité.

Máxima woont die dag een deel van het plenaire programma bij. Het programma wordt afgesloten met een discussie over de toekomst van het ondernemerschapsonderwijs.

Aansluitend vindt een ondernemerschapsfestival plaats. Daar voert Máxima drie tafelgesprekken over thema’s als de toekomst van ondernemerschap in het onderwijs, ondernemen als student en inclusief ondernemerschap.