Koningin Máxima naar Indonesië voor Verenigde Naties

Koningin Máxima brengt volgende week een driedaags bezoek aan Indonesië vanwege haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekendgemaakt. Tijdens het bezoek staat het thema financiële gezondheid centraal.

In het persbericht meldt de RVD dat Máxima maandagavond 24 november in Indonesië arriveert. Het bezoek vindt plaats op het eiland Java, waarvan woensdag en donderdag in de hoofdstad Jakarta. De koningin spreekt met onder meer financiële gebruikers, ontwikkelingsorganisaties en financiële instellingen. Ook staat er een ontmoeting met president Prabowo Subianto op het programma.

Máxima is speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid en zet zich zowel nationaal als internationaal in voor financiële gezondheid. De koningin bracht eerdere VN-bezoeken aan Indonesië in 2012, 2016 en 2018.