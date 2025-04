Koningin Máxima naar Washington voor IMF en Wereldbank

Koningin Máxima vertrekt deze week voor twee dagen naar de Verenigde Staten. In Washington woont ze in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid de voorjaarsvergadering bij van het IMF en de Wereldbank.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dinsdag dat de koningin bij de Wereldbank met delegaties uit Bangladesh, Kenia, India, Indonesië, de Filipijnen, Pakistan en Zuid-Afrika spreekt over haar nieuwe VN-mandaat voor financiële gezondheid. In haar vorige rol voor de VN werkte Máxima al met deze landen samen aan het verbeteren van toegang tot financiële diensten.

Ook staat een ontmoeting met Nels Nordquist op het programma, de adjunct-assistent van de Amerikaanse president Trump voor economisch beleid en G20-sherpa voor de Verenigde Staten. Op 1 december neemt de VS het G20-voorzitterschap over van Zuid-Afrika. In haar rol als erevoorzitter van het Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) van de G20 verkent koningin Máxima meestal met de aankomend voorzitter hoe zij de agenda van het GPFI kan ondersteunen.

De koningin woont verder nog een werkdiner bij over kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Ook is ze aanwezig bij een top waar ondernemers en vertegenwoordigers uit de publieke en private sector acties bespreken voor economische groei voor iedereen.