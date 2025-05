Koningin Máxima naar Zuid-Afrika voor nieuw VN-mandaat

Koningin Máxima brengt deze week een meerdaags bezoek aan Zuid-Afrika. Zij doet dat in haar rol van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA). Het is het eerste landenbezoek in het kader van haar nieuwe VN-mandaat voor financiële gezondheid.

De koningin arriveert maandagavond in Kaapstad, waar zij dinsdag begint met haar officiële programma. Ze bezoekt drie bedrijven die bijdragen aan financiële gezondheid. Ook gaat ze naar een township waar ze met inwoners spreekt over hun deelname aan een stokvel, een informele spaar- of kredietvereniging die vooral populair is bij gemeenschappen met lage inkomens.

De reis gaat woensdag verder in Johannesburg. Daar heeft de koningin een aantal ontmoetingen als erevoorzitter van het G20 Global Partnership for Financial Inclusion. Ook spreekt ze met grote werkgeversorganisaties over wat zij kunnen betekenen voor de financiële gezondheid van hun werknemers. Ze deelt er onder meer haar ervaringen met de Nederlandse Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG), die op haar initiatief is opgezet door SchuldenlabNL, Deloitte en ING Nederland.

Verzekeringen

Op de laatste dag van het bezoek is de koningin terug in Kaapstad. Daar staat een gesprek met internationale financiële ontwikkelingsorganisaties op de agenda en spreekt Máxima met de minister van Financiën, Enoch Godongwana.

In Zuid-Afrika heeft ruim 85 procent van de volwassenen volgens de Global Findex 2021 toegang tot een betaalrekening. Als UNSGSA pleit koningin Máxima voor producten, diensten en beleid die bijdragen aan een betere financiële gezondheid, zoals eenvoudige spaarproducten, passende verzekeringen, betaalbare leningen en vertrouwen in de financiële toekomst.