Koningin Máxima noemt ’teamwerk’ het geheim van een goed huwelijk

Volgens koningin Máxima is “goed teamwerk” het geheim van een goed huwelijk. Dat deelde ze maandag in een gesprek met de pers bij een bijeenkomst van het Oranje Fonds in Rotterdam. Het koningspaar is maandag precies 24 jaar getrouwd.

“We staan voor elkaar en we steunen elkaar. We hebben het af en toe heel druk, maar we proberen toch wel met elkaar te communiceren over wat we voelen en dat soort dingen”, zei de koningin. “En we proberen heel veel plezier met elkaar te hebben. In ons werk en ook in alle momenten die we samen mogen delen.”

“En niet te vergeten met onze drie meisjes”, voegde ze toe, verwijzend naar de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. “Die zijn een enorme bron van vreugde en verantwoordelijkheid.”

Koning Willem-Alexander, die het bezoek in Rotterdam samen met zijn vrouw aflegde, voegde toe dat het paar meningsverschillen altijd gewoon uitpraat. “Dan kijk je elkaar aan en dan lach je erom en denk je: hebben we daar nou zo moeilijk over gedaan? En dan geniet je gewoon weer samen van elkaar.”