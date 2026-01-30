Koningin Máxima nog ziek, stelt bezoek aan Purmerend uit

Koningin Máxima heeft haar bezoek van vrijdag aan Purmerend uitgesteld. De koningin is nog ziek, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Máxima moest donderdag haar bezoek aan Rotterdam ook afzeggen vanwege griep.

Máxima zou vier locaties bezoeken in de gemeente Purmerend: het jongerencentrum Columbuzz, zwembad Leeghwaterbad, een garagebox bij Flat Het Dagboek en het wooncomplex Triton. Daar zou ze in gesprek gaan met buurtbewoners die zich inzetten voor hun buurt. Het bezoek wordt verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

De koningin heeft komend weekend geen bezoeken op de planning staan. Het eerstvolgende agendapunt is maandag in Rotterdam, waar het koningspaar in gesprek gaat over initiatieven die het Oranje Fonds ondersteunt. De koning en koningin zijn beschermpaar van het fonds.

Máxima was dinsdag en woensdag in New York. De koningin voerde daar gesprekken in het kader van haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid (UNSGSA).