Koningin Máxima ontmoet Indonesische president Subianto

Koningin Máxima heeft donderdag in Jakarta de Indonesische president Prabowo Subianto ontmoet. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) sprak Máxima met Subianto over haar bevindingen tijdens haar bezoek aan het land.

Op foto’s is te zien dat de koningin met militaire eer wordt ontvangen en het presidentieel paleis binnenloopt. Máxima en Subianto ontmoetten elkaar eerder in september, toen de president een bezoek aan Nederland bracht.

Op de derde en laatste dag van haar bezoek aan Indonesië neemt Máxima deel aan een gesprek over het veilig gebruiken van financiële diensten. Ook spreekt ze met ministers over “beleid en regelgeving die bijdragen aan de financiële gezondheid van huishoudens”, meldde de RVD. De koningin bezoekt het land in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties.