Koningin Máxima ontvangt Vietnamese minister-president

Koningin Máxima zal maandagmiddag minister-president Pham Minh Chính van de Socialistische Volksrepubliek Vietnam ontvangen op Paleis Huis ten Bosch. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. Máxima en Chính zullen spreken over de voortgang van financiële inclusie in het land.

Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). De koningin spreekt onder meer met de Vietnamese premier over het belang van goede telecomverbindingen zodat mensen in afgelegen gebieden ook kunnen aansluiten bij financiële diensten. Koningin Máxima ontving in 2018 de voorzitter van de Nationale Assemblee van Vietnam. In 2017 bezocht zij Vietnam voor de VN.

Minister-president Pham Minh Chính heeft maandag tevens een ontmoeting met minister-president Mark Rutte.