Koningin Máxima op bezoek bij winnaar Koning Willem I Prijs

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan Maan Group in het Overijsselse Raalte. Het bedrijf heeft vorig jaar de Koning Willem I Prijs, de zogenoemde Oscar voor het bedrijfsleven, gewonnen in de categorie MKB. Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Maan Group bedenkt en ontwikkelt technieken en producten met een focus op duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf richt zich op de tuinbouwindustrie en ontwikkelde daarvoor bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare stek- en zaaiplug.

Máxima sprak met de directeur en de oprichters van Maan Group over hun ambities en de toekomst van het bedrijf. De koningin kreeg daarnaast een uitleg over de diverse marktontwikkelingen en innovaties die Maan Group doet om markten te verduurzamen en slimmer te maken. Daarna kreeg Máxima een rondleiding door het bedrijf. Afsluitend werd in het bijzijn van de koningin het nieuw ontwikkelde Nygaia, een biologisch afbreekbare voedingsbodem, gepresenteerd.

De Koning Willem I Prijs worden elke twee jaar toegekend aan een grootbedrijf, een mkb-onderneming en een zaak met een scherpe focus op duurzaam ondernemerschap.