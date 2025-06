Koningin Máxima opent CO2-afvanginstallatie in Hengelo

Koningin Máxima heeft woensdag een nieuwe duurzame CO2-afvanginstallatie geopend bij afvalverwerker Twence in Hengelo. Dat deed de vorstin met een symbolische druk op een knop.

Na de opening kreeg Máxima een rondleiding langs de installatie en uitleg over hoe CO2 uit de rookgasreinigingsinstallatie wordt afgevangen, vloeibaar gemaakt en in tankwagens wordt geladen. De CO2 kan daarna worden gebruikt in de glastuinbouw en droogijsmarkt.

Betrokkenen die bij de opening aanwezig waren vonden het bijzonder dat Máxima naar Hengelo was gekomen en waren onder de indruk van haar kennis. “Ik denk ‘once in a lifetime’; het gebeurt niet elke dag dat je de koningin de hand mag schudden en iets uit mag leggen”, reageerde Michel van Achterberg van Air Products voor de camera van RTV Oost.