Koningin Máxima opent conferentie over financiële educatie

Koningin Máxima houdt dinsdag een openingstoespraak bij een online conferentie over financiële educatie en financiële geletterdheid van de Joint European Supervisory Authorities (ESA). De ESA is de overkoepelende organisatie van drie Europese financiële toezichthouders.

Máxima spreekt vanuit haar rol als erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken, het platform dat uitleg geeft over verstandig omgaan met geld. Ook is ze speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In die functie zet ze zich in voor het toegankelijk maken van financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven.

De conferentie dinsdag gaat over initiatieven op het gebied van financiële educatie en hoe die het best kan worden afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen. Máxima vertelt over financiële gezondheid, de financiële ‘balans’ in een bedrijf, en waarom dat een beleidsprioriteit zou moeten zijn. Ze vertelt aan beleidsmakers hoe zij dit het beste kunnen toepassen.